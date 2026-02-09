مشروب من مكونين يخفض وزنك ويحافظ على استقرار سكر الدم

للحفاظ على وزن صحي، يُعدّ النظام الغذائي عاملًا مهمًا، وكما هو الحال مع الشاي الأخضر، انتشر مشروب طبيعي، وهو ماء الشعير المخفف بعصير الليمون، على نطاق واسع في السنوات الماضية لفوائده في إنقاص الوزن، ولكن هل هو فعال حقًا في إنقاص الوزن، وهو ما يوضحه تقرير موقع “Healthsite”.

وتُعد السمنة أزمة صحية عامة مقلقة يُعاني منها ملايين الأشخاص، وتُشير دراسة أُجريت عام 2022 إلى أن واحدًا من كل ثمانية أشخاص في العالم يُعاني من السمنة، وهي مرض مزمن مُعقد.

مخاطر السمنة

كشفت منظمة الصحة العالمية أن معدلات السمنة لدى البالغين قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ عام 1990، بينما تضاعفت أربع مرات لدى المراهقين، ويُعد الوعي بالسمنة أمراً بالغ الأهمية، إذ قد تؤدي المخاطر الصحية المرتبطة بزيادة الوزن إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وفي عام 2021، تسبب ارتفاع مؤشر كتلة الجسم عن المستوى الأمثل في وفاة ما يقدر بنحو 3.7 مليون شخص بسبب الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطانات والاضطرابات العصبية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة واضطرابات الجهاز الهضمي.

فوائد ماء الشعير

أظهرت دراسات سابقة أن الشعير قد يساعد في إنقاص الوزن الزائد لغناه بالفيتامينات والمعادن الطبيعية، وقد أشارت إلى أن الشعير غني بالألياف، لذلك فإن شرب ماء الشعير يُساعد في الحفاظ على توازن عملية الهضم والتمثيل الغذائي، وهو أمر بالغ الأهمية عند محاولة إنقاص الوزن الزائد .

يتمتع ماء الشعير بفوائد عديدة أخرى إلى جانب فقدان الوزن، ويشير الخبراء إلى أن شرب ماء الشعير قد يفيد أيضاً الأشخاص المصابين بالتهاب المسالك البولية، كونه مدرًا للبول، مما يزيد من إنتاج البول ويساعد على طرد السموم والبكتيريا المسببة للعدوى.

ويزعم الباحثون أيضًا أن شرب ماء الشعير بانتظام على معدة فارغة كل يوم قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحسن الهضم، ويقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

شرب ماء الشعير قد يساعد أيضًا في موازنة بكتيريا الأمعاء التي تحافظ على صحة الإنسان، مع أن هذه البكتيريا لا تشكل خطرًا في العادة، إلا أنها أكثر الأنواع شيوعًا في العدوى اللاهوائية التي تحدث بعد الإصابة أو الصدمة، ويمكن أن تؤثر هذه العدوى على البطن، والأعضاء التناسلية، والقلب، والعظام، والمفاصل، والجهاز العصبي المركزي.

فوائد عصير الليمون

بينما يُعد الليمون غنيًا بحمض الستريك وفيتامين سي والبوليفينولات، المعروفة بفوائدها الصحية المتعددة، فقد ذكر المعهد الهندي للصحة في إحدى دراساته أن الليمون وقد يُساعد على في تخفيف التعب، وكبح الشهية، مما يُؤدي إلى فقدان الوزن.

هل مشروب ماء الشعير مع عصير الليمون مفيد حقًا في إنقاص الوزن؟

يُنكه ماء الشعير عادة بعصير الليمون، ويمكن أن يُحقق مزجهما معًا نتائج مذهلة في إنقاص الوزن، وقد أثبتت الدراسات أن هذا المشروب الطبيعي يساعد على إنقاص الوزن لأنه يبطئ عملية الهضم، مما يمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ورغم أن ماء الشعير قد يحتوي على سعرات حرارية عالية، إلا أنه قليل الدهون، مما يساعد على ترطيب الجسم.

