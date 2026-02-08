شرطة ولاية كسلا بالتنسيق مع القيادات المجتمعية والشبابية يطلقون حملة نظافة شاملة

إنطلقت صباح السبت حملة نظافة شاملة بولاية كسلا، بمبادرة من شرطة الولاية وتنسيق مع القيادات المجتمعية والشبابية، تحت رعاية وإشراف قيادات الولاية والمجتمع المدني تحت شعار (معا نعيد الوجه النضر لكسلا)

من جانبه أشاد المهندس/ آدم جرنوس، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالجهود المجتمعية معتبراً الحملة “نموذجاً للعمل الوطني الطوعي الذي يضم جميع ألوان الطيف المجتمعي”.

معلنا إنطلاقة العمل للقضاء على الظواهر السالبة ، مؤكداً أن هذه الحملة تمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين جميع مكونات المجتمع.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمحلية كسلا دعمهم الكامل لأي مبادرة تسهم في خدمة المواطن ومحاربة الظواهر السالبة، مشيراً إلى إستمرار التنسيق والعمل مع شرطة الولاية ووصف دور المجتمع المدني بالفاعل والمساند في إنجاح برامج الولاية

متقدما بالشكر لرئاسة شرطة ولاية كسلا لجهودها في تقديم الخدمات لمواطني الولاية مؤكداً إستمرارية الحملة لاصحاح البيئة

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أشاد اللواء شرطة / الهادي شريف على مدير شرطة ولاية كسلا، بالتنسيق التام مع جميع المكونات المجتمعية بالولاية لانجاح الحملة وإنطلاقة نفرة الشرطة المجتمعية مؤكداً إستمرار الحملة للقضاء على الظواهر السالبة خاصة في ميدان الجمهورية

ووعد بدعم كافة الجهود المجتمعية .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة التي إنطلقت من ميدان الجمهورية شملت عمليات نظافة شاملة، وإزالة للمخلفات، وتوعية بيئية، ومكافحة للممارسات السالبة التي تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة، بمشاركة واسعة من شرطة الولاية، والمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والمجتمع المدني، والمتطوعين الشباب.

سونا