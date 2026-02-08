البحر الاحمر تنظم مبادرة شعبية لمكافحة المخدرات

نظمت المبادرة الشعبية لمكافة المخدرات (مشكاة) بولاية البحر الاحمر، اليوم لقاءا جامعا تحت شعار: لا للحرابة، لا للجرائم نعم للحياة.

تناول اللقاء مخاطر المخدرات وأثرها في هدم الشباب وإنتشارها بصورة واسعة وضرورة إستنفار كل الجهود الحكومية والشعبية والأجهزة الأمنية والشرطية والقانونية لمجابهة هذا الخطر الذي يفتك بالمجتمع.

ووجه ممثل الوالي أمين عام الحكومة الاستاذ فتح الله الحاج بضروة تنسيق الجهود في مختلف المجالات، والخروج ببرنامج توعوي شامل يقف سدا منيعا أمام هذه الهجمات التي تستهدف الشباب وهم القوة المنتجة ومستقبل هذه البلاد.

وأكد وقوف الولاية خلف هذه المبادرة بالدعم المباشر وغير المباشر للنهوض بمجتمع الولاية.

سونا