وزيرة الصناعة والتجارة تفتتح فروع بنك الخرطوم في مدينة بحري

فتتحت وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، ممثل اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم، فرعي بنك الخرطوم بمنطقتي الكدرو وسوق سعد قشرة بمدينة بحري اليوم، معتبرة الخطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي وتطبيع الحياة في الأسواق والمناطق الحيوية.

وأشارت محاسن إلى أن توالي إعادة افتتاح فروع البنك بالخرطوم يعكس مدى اهتمام الإدارة بتوفير الخدمات المالية والمصرفية للمواطنين، داعية التجار وعملاء البنك إلى العودة وممارسة أنشطتهم والمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب.

وقالت إن القطاع المصرفي يقوم بدور محوري في استعادة مظاهر الحياة الطبيعية في المناطق التي تم تحريرها من التمرد، مشيرة إلى أن توفير الخدمات المصرفية يعد جزءاً أساسياً من دعم استقرار المواطنين وتحريك عجلة الأسواق مما يسهل تطبيع الحياة بعد الحرب.

ونوهت إلى أهمية تشغيل الفروع في دعم المشاريع ذات الصلة وتعزيز التجارة والخدمات في المنطقة، ما يسهم في تطبيق التحول الرقمي والدفع الإلكتروني وهو النهج الذي تتبناه الدولة في المرحلة القادمة من إعادة الإعمار.

وأشادت بمجهودات بنك الخرطوم الإيجابية في هذا القطاع الحيوي وخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأكدت الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخرطوم الأستاذة لمياء كمال ساتي، التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في القطاع المالي، متعهدة بالمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الاستقرار وتقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية والعمران في السودان.

سونا