في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي

إلتقى معالي السيد رئيس الوزراء، بروفيسور كامل إدريس، بمطار أديس أبابا في طريق عودته للبلاد السفير الزين إبراهيم، سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، حيث تناول اللقاء آفاق تعزيز العلاقات السودانية الإثيوبية.

وأطلع على أوضاع الجالية السودانية والوجود السوداني في منطقة التمثيل مشيداً بدور السفارة في هذا الصدد.

كما استمع معالي رئيس الوزراء إلى تقرير حول نشاط البعثة ومساعيها مع الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي في هذه المرحلة الحساسة، مشيراً إلى أن رفع قرار تجميد نشاط السودان في الإتحاد الإفريقي سيعزز من قدرة السودان في المشاركة الفاعلة في المحافل الأفريقية باعتباره دولة مؤسسة ورائدة في الإقليم ولها مساهمات كبيرة في تاريخ القارة.

سونا