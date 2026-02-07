وزير التعليم العالي: الأنشطة الطلابية ركيزة أساسية لبناء الوطن

أكد بروفيسور أحمد مضوي موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ولاية الخرطوم تشهد تعافياً ملحوظاً من آثار الحرب، مشيراً إلى عودة الاستقرار إلى ربوعها، بفضل مجاهدات القوات المسلحة والقوات المساندة لها مؤكدا استمرار الدعم لهم حتى تحرير آخر شبر من البلاد.

جاء ذلك لدى مخاطبته فعاليات البرنامح الثقافي الذي أقيم بداخلية الخنساء للطالبات بمدينة أم درمان، على شرف الملتقى الخامس لمديري المناشط الطلابية بالولايات، وذلك برعاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم ورئيس مجلس أمناء الصندوق بالولاية، وبحضور دكتور مرتضى علي عثمان مدير المكتب التنفيذي الوزاري وأمناء المناشط الطلابية بالولايات وعدد غفير من الطلاب.

وأوضح الوزير أن المناشط الطلابية ليست ترفيها بل تعد جزءاً أصيلاً من العملية التعليمية، لما لها من دور فاعل في بناء شخصية الطالب الجامعي المتكاملة، وتنمية قدراته العقلية والجسدية، وتعزيز وعيه الوطني والمجتمعي.

وأكد حرص وزارته على دعم وتفعيل الأنشطة داخل مؤسسات التعليم العالي، وتشجيع الإبداع والمناشط اللاصفية والعمل بروح الفريق، بما يسهم في إعادة الإعمار وبناء الوطن وترسيخ قيم الانتماء والتضحية.

وأشار إلى أهمية تدريب وصقل مهارات القائمين على المناشط الطلابية، بما يساعد في استثمار طاقات الطلاب وتوجيهها التوجيه السليم، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، واكتشاف المواهب والقدرات في مختلف المجالات العلمية والبحثية والرياضية.

من جانبه رحب الدكتور أحمد محمد أحمد (كلتوس) أمين الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الخرطوم بالحضور، مشيداً بالدور الكبير الذي يضطلع به وزير التعليم العالي في دعم قضايا الطلاب، ومتابعته المستمرة لملفات الإعمار وتهيئة البيئة الطلابية بالولاية .

كما ثمن دعم والي ولاية الخرطوم المتواصل للمناشط والخدمات الطلابية، وأكد الأمين العام التزام الصندوق بمواصلة العمل من أجل توفير بيئة سكنية وتعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والطالبات، مثمناً جهود شرطة الجامعات في تأمين الداخليات والحرم الجامعي.

وأكد اللواء حقوقي طارق عبدالله مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين الجامعات أن حماية الطلاب والطالبات تمثل واجباً أخلاقياً وأولوية قصوى، مشدداً على استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير بيئة سكنية وتعليمية آمنة ومحفزة داخل المجمعات السكنية والجامعات.

وأشاد بجهود أمين عام الصندوق بالولاية، في متابعة وتنسيق العمل لتحسين البيئة الجامعية، وإنجاح فعاليات المناشط خلال أيام الملتقى، كما حيا الدكتور مرتضى علي عثمان، مدير المكتب التنفيذي الوزاري بوزارة التعليم العالي، وجميع مديري المناشط بالولايات، مؤكداً أن الداخليات والجامعات بفضل الله آمنة ومؤمنة، مجدداً الشكر لوزير التعليم العالي ولكافة المشاركين في الليلة الثقافية.