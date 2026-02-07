السودان يؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في الاستخدامات السلمية للفضاء

أكد السودان أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، بما يضمن إتاحة فوائد الأنشطة الفضائية لجميع الدول، ويسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في البلدان الأقل نمواً والدول التي تمر بظروف النزاعات وما بعد النزاع.

ودعا السودان إلى دعم الجهود الدولية الرامية إلى تيسير نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون العلمي والأكاديمي وبناء القدرات، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات البحثية في الدول النامية.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير مجدي أحمد مفضل، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا أمام الدورة الثالثة والستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، المنعقدة بمركز فيينا الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 2 إلى 13 فبراير 2026.

سونا