صحة الخرطوم تدشّن العيادات العاملة بمراكز امتحانات الشهادة الابتدائية

دشّن الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم الوزير المكلف، بمدرسة طارق بن ذياد بمحلية الخرطوم بحري اليوم بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع ولاية الخرطوم، العيادات العاملة بمراكز امتحانات الشهادة الابتدائية بالولاية، وذلك بعدد 21 مركز صحيًا و19 سيارة إسعاف لتأمين الامتحانات صحيًا.

وأكد الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين سعادته بإبراز دور القطاع الصحي كأحد أذرع الأمن القومي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة وفّرت كافة الأدوية اللازمة ونظام الإحالة المتكامل، مطمئنًا المواطنين بأن أبناءهم وبناتهم سيحظون بالرعاية الصحية الكاملة طيلة فترة الامتحانات.

سونا