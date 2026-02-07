مكتبة البحر الاحمر الولائية تدشن كتاب رؤية إعلامية على هامش حرب الكرامة السودانية

شهدت مكتبة بورتسودان الولائية العامة فعالية ثقافية مميزة تمثلت في تدشين كتاب “رؤية إعلامية على هامش حرب الكرامة السودانية” للكاتب الأستاذ محمد الحسن حمدتو، وذلك وسط حضور نوعي من المهتمين بالشأن الثقافي والإعلامي وعدد من القيادات المجتمعية.

واكد الأستاذ معتصم عبد القادر القاضي، مدير مكتبة بورتسودان الولائية العامة،حرص المكتبة على احتضان الفعاليات الفكرية التي تسهم في توثيق التجربة الوطنية وتعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أهمية الكتابة التوثيقية في ظل التحولات التي تمر بها البلاد.

واستعرض الأستاذ محمد الحسن حمدتو فكرة الكتاب ودوافع تأليفه، موضحاً أنه يأتي في إطار قراءة إعلامية تحليلية لأحداث حرب الكرامة السودانية، ورصد لدور الإعلام في نقل الوقائع وصياغة الوعي العام خلال تلك المرحلة، مبيناً أن العمل يمثل محاولة لتوثيق التجربة من منظور مهني ووطني.

