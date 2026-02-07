تواصل ارتفاع وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف اليوم السبت

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف اليوم السبت تواصلاً في ارتفاع المحاصيل الزراعية، حيث بلغ الوارد من الذرة (27154) جوالاً، فيما بلغ الوارد من محصول حب البطيخ (9911) جوالاً، وبلغ كذلك الوارد من محصول السمسم (2336) جوالاً.

وظل سعر قنطار السمسم على مبلغ (165) ألف جنيه، فيما ارتفع سعر طن حب البطيخ التسالي إلى (2,160,000) جنيه مقارنةً بمبلغ (2) مليون جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

وتورد سونا القضارف أسعار أنواع الذرة، وبحسب مؤشر أسعار سوق محصول القضارف: حيث بلغ اردب الفتريتة (164) ألف جنيه، والعكر (158) ألف جنيه، والدبر (200) ألف جنيه، وحريراي (175) ألف جنيه، وودباكو (185) ألف جنيه، فيما ارتفع اردب محصول الدخن إلى مبلغ (237) ألف جنيه.

سونا