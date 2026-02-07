جلوس أكثر من 4 آلاف تلميذ وتلميذة لامتحانات الشهادة الابتدائية بمحلية الخرطوم

انعقدت بمحلية الخرطوم اليوم أولى جلسات امتحانات الشهادة الابتدائية للعام 2026م وسط ترتيبات وتنظيم وتنسيق محكم بين جميع الجهات المعنية.

وكشف المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير عقب قرع جرس بداية الامتحانات بمدرسة الحماداب بنات جنوب الخرطوم بحضور قائد منطقة الشجرة العسكرية اللواء ركن حاتم احمد محمد ومدير شرطة المحلية اللواء نور الدائم عوض شاطر كشف عن جلوس (4320) تلميذ وتلميذة بنسبة زيادة (1000%) من امتحانات العام السابق والتي انعقدت بعد تحرير المحلية، لافتا الي تخصيص عدد (52) مراكزا بالمحلية وسط أجواء امنة ومستقرة، مثمنا جهد السيد والي ولاية الخرطوم ووزارة التربية والتعليم بالولاية في تهيئة البيئة المناسبة لعودة مسار التعليم بالولاية الي موقعه الطبيعي بعد طرد المليشيا من الخرطوم.

وأعرب البشير عن امتنانه للمعلمين والمواطنين الذين اضطلعوا بدورهم كاملا في تهيئة بيئة مراكز الامتحانات وتقديم كل من شأنه خروج الامتحانات بالشكل المطلوب، متمنيا لجميع التلاميذ والتلميذات التوفيق والنجاح وتعويض فترة التوقف عن التعليم بسبب الحرب

سونا