رئيس مجلس السيادة الانتقالي يزور منطقة أبو حراز ويشيد بالتفاف أهل المنطقة حول القوات المسلحة

قام السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، اليوم بزيارة لمنطقة أبو حراز بولاية الجزيرة. وكان في استقباله الشيخ عبدالرحمن الشيخ الناجي خليفة الشيخ دفع الله المصوبن.

وقال الفريق أول ركن البرهان أن منطقة أبو حراز ظلت على الدوام محل توادد وتراحم وعلم .

مشيداً بدور السادة القادرية في نشر علوم التدين والتصوف في المجتمع مشيراً إلى الوقفة الصلبة للشيخ عبدالرحمن الشيخ الناجي مع أهله وإسناده لهم طيلة فترة الحرب.

مؤكداً على ضرورة جمع الصف ووحدة الكلمة لإنسان الجزيرة حتى تعود الولاية خضراء كما كانت ويعود مشروعها لسيرته الأولى مبيناً أن مشروع الجزيرة كان هو الرافد الرئيسي لخزينة البلاد مؤكداً اهتمام الدولة بشريحة المزارعين وتمكينهم بكل الوسائل من أجل دعم الإنتاج.

وجدد سيادته عدم رفض الدولة للسلام أو الهدنة ولكنه شدد على ضرورة أن لا يتخذها العدو مطية للعودة مجدداً للمشهد .