مدير جامعة شندي يبحث تعزيز سبل التعاون مع مدير جامعة الخرطوم

بحث الدكتور حسن عوض الكريم علي أحمد، مدير جامعة شندي تعزيز سبل التعاون في مجالات التدريب والبحوث والتطوير وتبادل الخبرات مع مدير جامعة الخرطوم البروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الدكتور حسن عوض الكريم علي أحمد، مدير جامعة شندي، الخميس، الى جامعة الخرطوم واستقبله البروفيسور عرديب بحضور وكيل الجامعة الدكتور محمود علي احمد وعدد من عمداء الكليات ومدراء بعض الإدارات بجامعة الخرطوم.

واعرب مدير جامعة شندي عن بالغ اسفه لما تعرضت له مرافق الجامعة من تدمير ممنهج جراء الحرب اللعينة .

وأكد أن جامعة الخرطوم بإرثها التاريخي وعبر روابط خريجيها قادرة على تجاوز هذه المحنة وستعود لسابق عهدها .

وكان السيد مدير جامعة شندى تلقى تنويرًا مختصرًا عن حجم الأضرار التي لحقت بمباني الجامعة والمجهودات التي تبذلها إدارتها لإعادة الإعمار وتهيئة البيئة الدراسية بمجمعات الجامعة المختلفة، كما شمل برنامج الزيارة، زيارات ميدانية لمقرات الجامعة المختلفة وقف من خلالها على حجم الأضرار التي ألحقتها المليشيا بمباني ومرافق الجامعة المختلفة.