صحة الخرطوم تدشن خطتها لتوفير الخدمات الصحية للطلاب الممتحنين للشهادة الابتدائية

دشنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم خطتها لتقديم وتوفير الخدمات الصحية للطلاب الممتحنين للشهادة الابتدائية للعام 2025 بولاية الخرطوم، بتشريف والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة ودكتور فتح الرحمن محمد الأمين مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم الوزير المكلف، وحضور مدراء الادارات العامة والمتخصصة بالوزارة.

واعلنت الوزارة جاهزيتها لتوفير الخدمات الصحية بجميع مراكز الامتحانات بعدد (19) اسعاف مجهز بكافة الإمداد و(7) عيادات جوالة، فضلاً عن توفر الخدمة بجميع المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بولاية الخرطوم.

سونا