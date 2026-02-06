إجلاس مدرسي من بنك أم درمان الوطني لمدارس الأساس ببلدية القضارف

في إطار المسؤولية المجتمعية، قدّم بنك أم درمان الوطني تبرعًا بعدد من وحدات الإجلاس المدرسي لصالح مدارس مرحلة الأساس ببلدية القضارف، دعمًا للعملية التعليمية والمساهمة في تحسين البيئة المدرسية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع التعليمي بعد الحرب.

وأكد مدير بنك أم درمان الوطني فرع القضارف الأستاذ عمران عبد الله أن المبادرة تأتي امتدادًا للدور الريادي الذي يضطلع به البنك في خدمة المجتمع إلى جانب تقديمه للخدمات المصرفية والتمويلية لمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن دعم التعليم يُعد من أولويات البنك في إطار مسؤوليته المجتمعية.

وأوضح أن التبرع تم برعاية كريمة من المدير العام لبنك أم درمان الوطني البروفيسور عبد المنعم محمد الطيب واستهدف دعم طلاب المدارس الأساسية وتهيئة بيئة تعليمية أفضل تسهم في استقرار العملية التعليمية.