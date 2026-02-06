رئيس الوزراء يستعرض مع مدير عام منظمة الصحة العالمية بجنيف الأوضاع الصحية بالبلاد ومبادرة حكومة السودان للسلام

استعرض رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس خلال اجتماعه مساء الخميس ضمن إجتماعاته مع رؤساء منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأخرى بجنيف، بتادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأوضاع الصحية الراهنة بالبلاد وسبل دعم وتعزيز النظام الصحي في السودان الذي خربته المليشيا المتمردة ودمرت بنيته التحتية، مؤكداً على أهمية توفير الأدوية الأساسية والعلاجات المنقذة للحياة ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة لاسيما مشروع استئصال الملاريا.

وقد قدّم معاليه إلى مدير عام المنظمة قائمة تفصيلية تضمنت حزمة من الإحتياجات العلاجية والدوائية العاجلة والمطلوب توفرها خلال الفترة القادمة في البلاد.

وقد وافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية علي القائمة كما وافق علي دعم مشروع حكومة الامل لاستئصال الملاريا من السودان.

تناول معاليه مبادرة حكومة السودان للسلام منوهاً إلى أن أقصر الطرق لتدارك الأوضاع الإنسانية والصحية في السودان هو تحقيق السلام، و أنّ حكومة السودان قد قدمت هذه المبادرة إلى مجلس الأمن بنيويورك في 22 ديسمبر 2025، لتحقيق هذا الهدف وصولاً إلى التسوية الشاملة والسلام المستدام.