مدير السجل المدني يعلن قرب إستئناف إصدار البطاقة القومية خلال زيارة لنهر النيل

أعلن اللواء شرطة حقوقي/ تاج الدين حبيب الله عبد الملك، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، عن قرب إستئناف إصدار البطاقة القومية الشخصية فور إكتمال الترتيبات الإدارية والفنية بجميع ولايات البلاد، مؤكداً أن العمل يجري بصورة متقدمة تضمن تسهيل الإجراءات للمواطنين مع إحكام ضبط الهوية الوطنية.

جاء ذلك لدى وصوله ظهر اليوم إلى رئاسة شرطة ولاية نهر النيل، في إطار زيارة ميدانية تهدف للوقوف على سير العمل بإدارات السجل المدني ومراكز التسجيل بالمحليات، حيث كان في إستقباله اللواء شرطة د/ القرشي السر السيد مدير شرطة الولاية وقيادات الشرطة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسجل المدني أن هذه الزيارة تهدف إلى التقييم العملي للآداء، والوقوف على التحديات القائمة، والسعي لإستكمال النواقص وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل، بما ينعكس إيجاباً على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء تاج الدين حرص إدارته على تطوير العمل بالسجل المدني باعتباره أحد الركائز الأساسية في حفظ الحقوق وتعزيز الأمن، مشدداً على أهمية التنسيق مع شرطة الولايات لضمان إنسياب الخدمات وتحقيق الأهداف المرجوة.

من جانبه، رحّب اللواء شرطةالقرشي بالزيارة، معرباً عن تقديره لاختيار الولاية ضمن أولى الجولات الميدانية، ومؤكداً التزام شرطة الولاية بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد الفني والإداري لإنجاح عمل السجل المدني بمختلف محليات الولاية.

وشدد مدير شرطة الولاية على الأهمية الإستراتيجية للسجل المدني ودوره المحوري في دعم العمل الجنائي، وترسيخ دعائم الأمن، وتسهيل حصول المواطنين على الأوراق الثبوتية، بما يعزز الإستقرار المجتمعي ويخدم أهداف الدولة في ضبط وتنظيم الهوية الوطنية.

المكتب الصحفي للشرطة