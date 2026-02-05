جبريل يجدد إهتمام الحكومة بصادرات الماشية

جدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية إلتزام موازنة العام المالي الجاري بسريان إعفاء صادرات الماشية من الضريبة على القيمة المضافة ، مؤكداً إهتمام الحكومة بتطوير الصادرات ومعالجة العقبات التي تواجهها.

ووجّه الوزير خلال الاجتماع الموسع بمشاركة وكيل الوزارة بمجمع الوزارات ببورتسودان الاربعاء الجهات المعنية بتسهيل إجراءات صادرات الماشية بما يسهم في زيادة قدراتها التنافسية في سوق الصادر و الوصول لأسواق جديدة، ما يدعم قدرات الاقتصاد الوطني.

وأكد الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية أهمية إضافة قيمة جديدة لصادرات الماشية بالإتجاه نحو تصنيع اللحوم ومنتجاتها للصادر.