البرهان: النصر بات قريباً وهزيمة الخونة والقضاء على التمرد

​أشاد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، بالدور التاريخي لأبناء منطقة التكينة، معتبراً أن وقفتهم كانت الوقود والتجربة الحقيقية التي انطلقت منها المقاومة الشعبية لمحاربة التمرد من الداخل، وقال “إن التاريخ سيسجل هذه المواقف الخالدة “.

وقال رئيس مجلس السيادة القائد العام خلال مخاطبته مواطني منطقة التكينة بولاية الجزيرة، إن النصر بات قريباً وهزيمة الخونة والقضاء على التمرد، مضيفاً “نحن والتمرد محل واحد لن يسعنا”.