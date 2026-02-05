كباشي يطلع على الأوضاع الأمنية ويشيد بجهود الشرطة في تأمين الخرطوم

​التقى عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، بمدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل حسين.

​وقال مدير عام قوات الشرطة في تصريح صحفي، إنه أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتطورات الأوضاع بولاية الخرطوم بشكل خاص.

​وأشار سيادته إلى أن اللقاء استعرض جهود قوات الشرطة الجارية لبسط الأمن والاستقرار، وتأمين الأحياء والمرافق في ولاية الخرطوم، عقب التقدم المحرز في دحر التمرد.

​وأضاف مدير عام قوات الشرطة ،أن عضو السيادي الفريق أول كباشي ثمن الدور الحيوي الذي قامت به الشرطة خلال الفترة الماضية، مشيداً بجاهزية منسوبيها في حفظ النظام.