سياسية
كباشي يطلع على الأوضاع الأمنية ويشيد بجهود الشرطة في تأمين الخرطوم
التقى عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، بمدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة حقوقي أمير عبدالمنعم فضل حسين.
وقال مدير عام قوات الشرطة في تصريح صحفي، إنه أطلع عضو مجلس السيادة على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وتطورات الأوضاع بولاية الخرطوم بشكل خاص.
وأشار سيادته إلى أن اللقاء استعرض جهود قوات الشرطة الجارية لبسط الأمن والاستقرار، وتأمين الأحياء والمرافق في ولاية الخرطوم، عقب التقدم المحرز في دحر التمرد.
وأضاف مدير عام قوات الشرطة ،أن عضو السيادي الفريق أول كباشي ثمن الدور الحيوي الذي قامت به الشرطة خلال الفترة الماضية، مشيداً بجاهزية منسوبيها في حفظ النظام.
وأكد مدير عام قوات الشرطة حرص القوات على استكمال كافة الترتيبات الأمنية في مختلف ربوع البلاد، بما يضمن سيادة حكم القانون وحماية المواطنين.
سونا