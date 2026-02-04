اللجنة العليا لدنقلا عاصمة السياحة 2026 تحدد 11 فبراير الجاري موعدًا لانطلاق الفعاليات

عقدت اللجنة العليا لبرنامج دنقلا عاصمة السياحة 2026 اجتماعها الثالث، اليوم، بمقر أمانة حكومة الولاية الشمالية، برئاسة أمين عام الحكومة نائب رئيس اللجنة، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، المكلف بتسيير مهام والي الولاية، وبمشاركة أعضاء اللجنة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة والآثار بالولاية، مقرر اللجنة، د. عبد الرحمن إبراهيم سعيد، أن الاجتماع قرر انطلاق فعاليات دنقلا عاصمة السياحة 2026 في الحادي عشر من فبراير الجاري، بمشاركة وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وقيادات وزارته.

وأوضح أن الاجتماع استعرض البرامج والأنشطة المصاحبة التي قدمتها اللجان الفرعية، والتي شملت حزمة من المناشط والفعاليات الثقافية والسياحية، إلى جانب الورش والندوات وبرامج الإرشاد السياحي والتوعوي، في إطار إبراز المقومات السياحية لمدينة دنقلا وتعزيز دورها على الخارطة السياحية القومية.

سونا