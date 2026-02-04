ارتفاع وارد محصولي الذرة وحب البطيخ التسالي بسوق القضارف اليوم

شهدت بورصة أسواق محاصيل القضارف اليوم ارتفاعًا في وارد محصولي الذرة وحب البطيخ التسالي، حيث بلغ الوارد من الذرة (24,676) جوالًا، فيما بلغ الوارد من محصول حب البطيخ (17,274) جوالًا، وبلغ كذلك الوارد من محصول السمسم (3,274) جوالًا.

ووصل قنطار السمسم إلى (165) ألف جنيه، فيما انخفض طن حب البطيخ التسالي إلى (2) مليون جنيه للطن مقارنة بمبلغ (2,400,000) جنيه الأسبوع الماضي.

وتورد سونا القضارف أسعار أنواع الذرة، وبحسب مؤشر أسعار سوق محصول القضارف، حيث بلغ أردب الفتريتة (163) ألف جنيه، والعكر (158) ألف جنيه، والدبر (200) ألف جنيه، وحريرة (175) ألف جنيه، وودباكو (185) ألف جنيه، فيما ارتفع أردب محصول الدخن إلى (235) ألف جنيه.

سونا