اتحاد عام النوبة في بيان صحفي يهنئ القوات المسلحة بفك حصار كادقلي

هنأ اتحاد عام النوبة بفك حصار مدينة كادقلي.

قال الاتحاد في بيان له اليوم ” لقد كان حصار مدينة كادقلي امتحانا قاسيا، خيانة مركبة كجرحا عميقا في ضمير القربى ووحدة الدم والمصير؛ حيث أُغلقت الطرق، وقُطعت سبل الإمداد، ومُنع الغذاء والدواء عن أسرٍ صابرة، لا ذنب لها سوى تمسكها بحقها في الكرامة والبقاء.

وقتل النساء والأطفال بالمدفعية والمسيرات كان الألم واحدًا، والوجع مشتركًا، والمعاناة جماعية، عاشها أهل كادقلي عامة والأطفال والنساء خاصة بثباتٍ وعزة.

كما جدد الاتحاد دعوته إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ودعم جهود بسط الأمن والاستقرار، ومعالجة الآثار الإنسانية للحصار، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية كرامة الإنسان، وصون حقه في الغذاء والدواء والأمن دون قيد أو شرط.

سونا