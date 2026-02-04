المدير العام لوكالة السودان للأنباء ينعى الأستاذ عبد العزيز أحمد العباس

ينعى المدير العام لوكالة السودان للأنباء والعاملون بالوكالة، الزميل الصحفي الأستاذ عبد العزيز أحمد العباس، الذي وافته المنية اليوم بالخرطوم.

كان الفقيد أحد أعمدة العمل التحريري بالوكالة منذ التحاقه بها، حيث قدم مسيرة مهنية حافلة بالعطاء والإخلاص حتى إحالته للمعاش، وأسهم بجهده وخبرته في تطوير الأداء الصحفي وترسيخ قيم المهنة.

وعُرف الراحل بكريم الأخلاق، وحسن المعاملة، والسيرة الطيبة بين زملائه وفي الوسط الصحفي عمومًا، حيث كانت تربطه علاقات متميزة قائمة على الاحترام والتقدير.

نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله قبولًا حسنًا، ويسكنه الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

سونا