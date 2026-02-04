والي كسلا : الزكاة مثلت سندا حقيقيا للولاية أبان فترة النزوح

أوضح والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق أن ديوان الزكاة على المستويين الولائي والاتحادي مثلا سندا حقيقيا للولاية في التعاطي مع تداعيات النزوح، إلى جانب تدخلاتها الأخرى في عدد من البرامج الخدمية.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم تدشين الدورة التدريبية لقيادات المستقبل الوثبة الخامسة، والتي تنظمها إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للموارد البشرية والمالية بالأمانة العامة لديوان الزكاة بالتنسيق مع المعهد العالمي لعلوم الزكاة بالتعاون مع جامعة كسلا وأكاديمية سوداتل للاتصال، تحت شعار (بالتدريب والريادة – نجسد السيادة)، بحضور عدد من قيادات الولاية والأمين العام للزكاة مولانا أحمد إبراهيم عبد الله.

وأعرب الوالي عن سعادته بتدشين الدورة التدريبية من منطلق أهمية التدريب الذي وضعته أمانة الزكاة في الأولويات، معددا فوائده المرجوة بما يساعد على توظيف الموارد ووضع الخطط، مما يعد إضافة حقيقية وكبيرة للمؤسسة.

وأضاف “إننا في كسلا استبشرنا خيرا بوجود عدد من الكوادر التي نزحت إلى كسلا بسبب الحرب، وإن هذه الكوادر شكلت إضافة حقيقية للولاية في مجال الخدمات”، مشيرا إلى أن الولاية قد افتقدت التدريب منذ فترة طويلة.

وأمن الوالي على ضرورة إيجاد قيادات مؤهلة لتحقيق السيادة المعرفية والهيمنة بالعلم، داعيا إلى البدء في تأهيل وتدريب الكوادر العاملة بالولاية في كافة المؤسسات في إطار بناء القدرات وتطوير كفاءة العاملين.

وأمن على إيجاد شراكات حقيقية مع كافة المؤسسات لخدمة المجتمع.

من جانبه، أمن وزير التنمية الاجتماعية المكلف عمر عثمان على أهمية التدريب بحيث تكون هنالك جودة في العمل الزكوي، مشيرا إلى الشراكات القائمة بين الزكاة وعدد من الجهات، إضافة إلى موجهات الولاية بترتيب هذه الشراكات لمزيد من تحقيق النجاحات بما ينعكس على التنمية والخدمات.

وتحدث الأمين العام للزكاة عن مواقف الزكاة الداعمة للقوات المسلحة، وأوضح أن الزكاة بالسودان أحيت شعيرة الزكاة على مستوى العالم العربي والإسلامي جباية وصرفا.

وعدد أدوار إدارة الدعوة والإعلام خاصة مع النازحين والفئات المجتمعية الأخرى المنفذة للعمل الدعوي وسط المجتمع.

وأعلن عن انتقال الأمانة العامة من كسلا إلى الخرطوم تدريجيا لمباشرة المهام من المركز.

سونا