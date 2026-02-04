أمينة الشؤون الاجتماعية بالشمالية تطلع على برامج ومشروعات جهاز تشغيل الخريجين

طلعت أمينة الشؤون الاجتماعية بالولاية الشمالية الأستاذة منال مكاوي إبراهيم على خطط وبرامج ومشروعات جهاز تشغيل الخريجين بالولاية، كما تعرفت لدى لقائها بمكتبها اليوم المدير التنفيذي للجهاز القومي لتشغيل الخريجين بالشمالية الأستاذة خالدة عبد الله على الدورات التدريبية التي نفذها الجهاز لشريحة الخريجين خلال الفترة السابقة بعدد من محليات الولاية.

وأكدت أمينة الشؤون الاجتماعية بالشمالية خلال اللقاء على دور الجهاز في الإيفاء بمطلوبات الخريجين وتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال برامج ومشروعات التمكين الاقتصادي والمجتمعي للخريجين.

من جانبها أكدت المدير التنفيذي للجهاز أنها أطلعت أمينة الشؤون الاجتماعية على خطط وبرامج الجهاز الحالية والمستقبلية والاستمرار في تنفيذ الدورات التدريبية، وأشادت بجهود واهتمام أمينة الشؤون الاجتماعية ببرامج ومشاريع الجهاز القومي لتشغيل الخريجين.

سونا