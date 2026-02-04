الشمالية تشارك في المؤتمر القومي لقضايا الشباب بعطبرة

عبر الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالولاية الشمالية اللواء عبد الرحمن فقيري عن سعادته بمشاركة الولاية في المؤتمر القومي الأول لقضايا الشباب السوداني الذي أقيم بمدينة عطبرة حاضرة ولاية نهر النيل في الفترة من 31 يناير حتى 3 فبراير الجاري.

وقال في تصريح إن المؤتمر كان ناجحًا وجامعًا لكل وزراء الشباب والرياضة بالولايات ومشاركة الشباب النوعية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الولاية الشمالية شاركت بعدد من شباب الهيئة الشبابية للإعمار والتعافي وأربعة شباب من رواد الأعمال الذين قدموا مبتكرات مميزة وجدت الإشادة والتقدير من المؤتمرين.

ولفت إلى أن هناك أنشطة شبابية تعكس لأول مرة، إضافة إلى المشاركة بمعرض عن الولاية في السياحة والثقافة والتراث.

وقال في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة كبيرة للتلاقي والتشاور وفكرة طيبة ورائدة لاستعراض قضايا الشباب.

وأبان أنه تم الاتفاق لتوحيد السياسات والخطط والبرامج التي تخدم الشباب، وأكد أن المؤتمر سيكون له دفعة كبيرة في تنفيذ برامج وتوصيات وأنشطة الشباب على المستوى القومي والولائي.

وعبر عن أمله في أن يكون المؤتمر له ما بعده في التنسيق مع الولايات والتشبيك مع الوزارة الاتحادية في تفعيل قضايا الشباب وتبنيها.

وأشار إلى أن المؤتمر خرج بـ(15) توصية ممتازة على المستوى الاتحادى ستُنزل على الولايات.

سونا