الشرطة الأمنية تضبط اسلحة متنوعة ومعدات تزوير بولاية كسلا

تمكنت قوة من الشرطة الأمنية بولاية كسلا ومن خلال متابعات دقيقة ومعلومات من ضبط ترسانة من الاسلحة المتنوعة بإحدى مناطق محلية ريفي غرب كسلا شملت رشاشات وقرنوفات وقناصات وكلاشات واسحلة أخرى صغير وذخائر إلى جانب معدات وأجهزة تستخدم في تزوير شاسيهات العربات ولوحات المرور وأوراق شهادة المركبات.

وفي هذا الإطار وقف والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بإدارة الشرطة الامنية على الانجاز الذي تحقق مشيدا بدور الاجهزة الامنية بالولاية التي تعمل جنبا إلى جنب وتؤكد بانها حضور ويقظة في متابعة المجرمين بناءا علي معلومات موثوقة ودقيقة .

وقال ان الجريمة بولاية كسلا اصبحت متطورة وكبيرة ولكن الاجهزة الامنية هي على قدر التحدي منوها إلى ان المضبوطات دليل على الامعان في الاجرام والمخالفات القانونية والكسب الحرام.

واضاف الوالي ان هذا الانجاز للاجهزة الامنية لايقل على مجاهدات القوات المسلحة التي تقاتل في الصفوف الامامية ونحن مسئولون عن توفير الامن بالولاية والذي يأتي في الاولويات.

وبعث الوالي برسالة اطمئنان لمواطني الولاية بان الاجهزة الامنية تتعامل باحترافية مع المجرمين موكدا استمرارية الحملات والعمل على ترسيخ دعائم الامن بالولاية كاولوية في المرحلة الحالية والذي توجه له الميزانيات ومن ثم الخدمات الاخري وسبل العيش للمواطن.

من جانبه اوضح مدير شرطة الولاية مقرر لجنة الامن اللواء شرطة الهادي شريف ان الضبطية وبناءا على المعلومات تم بشانها تكوين غرفة من الاجهزة المعلوماتية وباسناد من الطوف الليلي الذي يشمل قوات الطوارئ والشرطة والقوات المسلحة تحت اشراف عدد من الضباط.