وقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض، الثلاثاء، على عمليات الصيانة الجارية بالطريق القومي جبل أولياء – ربك ، التي تنفذها الهيئة القومية للطرق والجسور بقطاع القطينة – الدويم ، برفقه المهندس يوسف أحمد فضل المولى وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بالولاية والمهندس أكرم الجزولي مدير إدارة البنى التحتية بالولاية .

واستمع الوالي إلى شرح مفصل من المهندس ضو البيت عمر ضو البيت المشرف على أعمال الصيانة.

واشار إلى أن خطة الصيانة تستهدف تغطية مسافة 200 كيلومتر بعد توفير كافة متطلبات العمل .

وأكد أن سير العمل يتم بصورة طيبة ، حيث تمت حتى صيانة أكثر من 22 كيلومتراً بقطاع قهاوي – التيتل – الأعوج ، على أن تنتقل الأعمال لاحقًا إلى قطاع الدويم – الكوة – الشوال باعتباره من أكثر القطاعات تضرراً بالطريق .

وامتدح والي النيل الأبيض جهود الهيئة القومية للطرق والجسور واهتمامها بصيانة الطرق القومية ، خاصة طريق جبل أولياء – ربك الذي يمثل شرياناً رئيسياً يربط غرب السودان .

واشار إلى أن حكومة الولاية سبق أن نفذت صيانة لجزء من الطريق بقطاع الشوال – الجزيرة أبا ، إلا أن الطريق ما زال يحتاج إلى صيانة شاملة تشمل إعادة تأهيل الطبقة الأسفلتية بالكامل .

وأكد التزام حكومة الولاية بالوقوف مع الهيئة لإكمال أعمال الصيانة بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية والجهات الفنية ذات الصلة .