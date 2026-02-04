نوارة تدشن العمل في مشروع مدينة إسكان أسر شهداء معركة الكرامة بمدينة القضارف

أثنت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، على التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها وماقدمته من شهداء فداءاً لسلامة ووحدة وسيادة السودان سائلةً الله أن يتقبل شهداء معركة الكرامة، ويفك أسر المأسورين، ويجمع المفقودين وينعم على المواطنين بسودان آمن مطمئن.

​وحيّت لدى تدشينها الثلاثاء مشروع مدينة إسكان شهداء معركة الكرامة بمدينة القضارف بحضور والي الولاية وقائد الفرقة الثانية مشاه وعدد من الضباط والمسؤولين حيّت حكومة القضارف على مبادرتها العظيمة واصفة الولاية بالمعطاءة والأبية.

ووعدت سيادتها بمتابعة أعمال المشروع حتى يؤتى أُكله وتنعم به كل أسر شهداء معركة الكرامة.

وأعرب والي الولاية الفريق ركن محمد أحمد حسن، عن سعادة مواطني الولاية بزيارة عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد، وتشريفها وتدشينها لمشروعات التنمية والخدمات بالولاية.

وأوضح سيادته إن فكرة المشروع جاءت من رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ووضع حجر أساسه رئيس الأركان الفريق أول محمد عثمان الحسين.