مدير عام شركه السودان للأقطان يزور مشروع الجزيرة

إستقبل المهندس علي أحمد إبراهيم نائب محافظ مشروع الجزيرة ببركات الاربعاء الفريق الركن الدكتور نصر الدين عبد الفتاح مدير عام شركه السودان للأقطان .

حيث قدم نائب المحافظ تنويرا تناول من خلاله مساحه المشروع التي تمتد في 2.2 مليون فدان وما يتمتع به من بنية تحتية ضخمة مشيراً للأضرار التي لحقت بمرافق منشآت وأصول المشروع الثابته والمتحركة جراء إنتهاكات مليشيا أسرة دقلو الإرهابية وجهود الإدارة العليا ومساعيها لإعادة الإعمار وتهيئه بيئه العمل للعاملين .

ودعا نائب محافظ مشروع الجزيرة لإحكام التنسيق والتعاون المشترك بين إدارة المشروع والشركة لزراعة مساحات كبيرة بمحصول القطن في الموسم المقبل عبر الشراكات التعاقدية مع المزارعين وفق خطه تستهدف إعادة هيبه محصول القطن في السوق العالمي .

ومن جانبه ثمن مدير عام شركه السودان للاقطان جهود إدارة مشروع الجزيرة في إعادة الأعمار بفضل قيادته الرشيدة وخبرات عامليه مشيراً إلى أن مشروع الجزيرة يعتبر العمود الفقري لإقتصاد البلاد وبوتقه تنصهر فيها كل قبائل السودان مؤكداً أن المرحله المقبله ستشهد مزيد من التعاون المشترك بين الجانبين في المجال الزراعي بما ينعكس خيرا علي المزارعين والسودان .

على صعيد آخر وقف مدير عام شركه السودان للاقطان على خطوات إعداد وتعفير البذور بمخازن الإكثار بمارنجان .

هذا وكان المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة قد رحب عبر إتصال هاتفي من بورتسودان بزيارة مدير عام شركه السودان للاقطان والوفد المرافق له لمشروع الجزيرة.