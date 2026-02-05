ممثل والي الجزيرة يفتتح معرض الشباب لتخفيف أعباء المعيشة

إفتتح الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي اليوم بالغرفة التجارية بمدني معرض تخفيف أعباء المعيشة الذي ينظمه إتحاد الشباب بالولاية بالتنسيق مع الغرفة التجارية وبمشاركة أكثر من 28 شركة ومصنعًا وجهات تجارية مختلفة .

حيث أكد ممثل الوالي إن المعرض جسد إهتمام إتحاد الشباب بالمواطنين داعياً لتعميم التجربة في المحليات قبل بداية شهر رمضان المعظم .

من جانبه أكد الأستاذ علي الهادي بابكر رئيس إتحاد شباب السودان أن بداية معارض الشباب لتخفيف أعباء المعيشة من الجزيرة عبر عن تعافي الولاية، معلناً أن معارض الشباب لتخفيف أعباء المعيشة ستعم كل ولايات السودان .

فيما أشاد الدكتور مجدي الزبير رئيس إتحاد الشباب بالولاية بإستجابة الشركات والمصانع بتوفير السلع الاستهلاكية بكلفة المصنع .

سونا