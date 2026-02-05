مركز عمليات الطوارئ بالجزيرة يؤكد استقرار الأوضاع الصحية

استمع مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة الدكتور عمر يوسف التاي ممثل مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة الى تقرير عن الوضع الوبائي من إدارة الطوارئ حيث أكد التقرير استقرار الأوضاع الصحية.

وأوضح تقرير صحة البيئة والرقابة على الأغذية استمرار أنشطة كلورة المياه داخل المنازل لمكافحة الطور اليرقي.

وأشار تقرير تعزيز الصحة لمواصلة الأنشطة التوعوية بالمحليات بما في ذلك الزيارات المنزلية والمحاضرات والنقاش الجماعي وجلسات التوعية والمسارح التفاعلية بجانب حملات التفتيش المنزلي لباعوض حمى الضنك بالمحليات والتوعية وبث الرسائل التوعوية للتعريف بالأمراض الوبائية.

كما تناول تقرير إدارة صحة الطفل إقامة الورش التدريبية التي استهدفت الأطباء والكوادر المجتمعية.

واستعرض الإجتماع الأنشطة والتدخلات لإدارات الملاريا والصحة النفسية والصحة الإنجابية والتغذية وتقرير مركز المعلومات الصحية.

وأشار الإجتماع إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انطلاقة حملات لمكافحة نواقل الأمراض بالولاية.

هذا وقد أشاد الإجتماع بالتنسيق الكامل بين إدارات وزارة الصحة من جهة والتنسيق بين وزارة الصحة والمنظمات العاملة بالولاية من جهة أخرى.

سونا