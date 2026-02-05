اتفاقية استراتيجية بين مجموعة سوداتل وجيبوتي للاتصالات والاتصالات الأثيوبية لتدشين مبادرة هورايزن فايبر

في خطوة إستراتيجية تعكس تصاعد وتيرة التحول الرقمي الإقليمي، وقعت مجموعة سوداتل للاتصالات، اتفاقًا استراتيجيًا مع الاتصالات الجيبوتية والاتصالات الأثيوبية في 4 فبراير الجاري لتدشين مبادرة نوعية تهدف إلى إنشاء بنية تحتية متقدمة للألياف الضوئية عابرة للحدود، بسعات تراسلية ضخمة، بما يعزز الربط الرقمي ويرسّخ تكامل شبكات الاتصالات في منطقة شرق أفريقيا.

وشهدت قاعة اللؤلؤة بفندق آيلا جراند بمدينة جيبوتي يوم الأربعاء 4 فبراير الحالي مراسم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الثلاثية لتدشين مبادرة هورايزن فايبر، التي تمثل علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الرقمية الإقليمية، عبر نشر شبكة ألياف بصرية عابرة للحدود بسعات تصل إلى عدة تيرابت.

وشهد التوقيع السيد مجدى طه الرئيس التنفيذى لمجموعة سوداتل للاتصالات، إلى جانب السيدة فريهيووت تامرو المديرة العامة للاتصالات الأثيوبية، والسيد محمد أسويه بوح المدير العام للاتصالات الجيبوتية.

وقد ضم وفد سوداتل قيادات رفيعة من الإدارة العليا بالمجموعة.

وتندرج الاتفاقية الثلاثية تحت مظلة مبادرة (هورايزن فايبر)، التي تستهدف إنشاء ممر أرضي عالى السعة للألياف الضوئية يربط محطات الكوابل البحرية الدولية في جيبوتي مرورًا بـ إثيوبيا، وصولًا إلى السودان.

ويقدّم هذا الممر حلًا تقنيًا مرنًا وقابلًا للتوسع، يجمع بين المسارات البرية والبحرية، لربط شرق أفريقيا مباشرة بالشبكات العالمية.

وفي تصريح مشترك، أكد الرؤساء التنفيذيون أن مبادرة الألياف تجسّد التزامًا راسخًا بالتعاون الإقليمي ودفع التحول الرقمي، وتضع حجر الأساس لبنية تحتية قوية وآمنة تدعم النمو الاقتصادي والشمول الرقمي في المنطقة.

من خلال هذه المبادرة، سيستفيد المشغلون الثلاثة من أصولهم وخبراتهم التشغيلية لتحقيق سعات ألياف بصرية متعددة عابرة للحدود متنوعة وآمنة، تحسين موثوقية الخدمة للمشغلين والمؤسسات والراغبين بشدة في هذه الخدمات.

يُذكر أن الاتفاقية تعد تتويجًا لمناقشات سابقة بدأت منذ توقيع مذكرة تفاهم في أديس أبابا 4 ديسمبر 2024، بقيادة الفرق الفنية للمشغلين الثلاثة.

ومن المتوقع أن يلعب المشروع دورًا محوريًا في تسريع التحول الرقمي فى أفريقيا وتوفير اتصال أسرع وأكثر موثوقية.

كما تأتي هذه المبادرة امتدادًا لخبرات مجموعة سوداتل المتراكمة في مجال الربط البري الدولي، لا سيما عبر المسارات الرابطة مع تشاد وإثيوبيا، وإنفاذا لإستراتيجيتها الواضحة في التحول الرقمي وترسيخ دور السودان كمركز رقمي إقليمي، عبر تقديم حلول اتصال موثوقة ومرنة تلبي متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.

خلال كلمته بمناسبة التوقيع، رحب الباشمهندس مجدي طه الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل بالسيدة فريهيووت تامرو المديرة العامة للإتصالات الأثيوبية، مشيدًا بدورها وصلابتها، وأعدها أحد العقول الأفريقية اللامعة التي تتمتع بالثقة.

كما تقدم بالشكر للسيد محمد أسويه بوح المدير العام لشركة الاتصالات الجيبوتيه.

ووصف الرئيس التنفيذي المناسبة بالمهمة، وقال “لا تمثل مجرد محطة تقنية في مسيرة الربط الإقليمي، بل تعكس أيضًا مسارًا مشتركًا من الثقة والعمل والتلاقي الحضاري بين شعوب منطقتنا”.

وأضاف ” نحن نرسم معًا ملامح مستقبل البنية التحتية الرقمية”.

وأعرب طه خلال كلمته عن تقديره العميق للشركاء فى جيبوتي للاتصالات والاتصالات الأثيوبية، ولروح التعاون الصادق التي جعلت هذا الانجاز ممكنًا.

كما تقدم بالشكر إلى الاتصالات الأثيوبية على استضافة ورشتي العمل في أديس أبابا، الورشتين التي لعبت دورًا محوريا في مواءمة الرؤى وتسريع العمل المشترك.

وأوضح سيادته أنه خلال السنوات الماضية، واصلت سوداتل الاستثمار في شبكتها الأرضية الأساسية وربط الدول عبر الحدود، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاتصال هو أداة وصل قبل أن يكون بنية تحتية.

وقال “رغم الظروف المعقدة، وحتى خلال فترات بالغة التحدي، أضفنا ما يقارب 2700 كيلومتر من مسارات الألياف الضوئية الجديدة، لتوسيع التغطية، وتعزيز المرونة وترسيخ قناعتنا بأن الاتصال هو أساس للاستقرار، والمشاركة الاقتصادية، وبناء الفرص المشتركة”.

مؤكدًا أن مبادرة هورايزن ليست مجالًا جديدًا على سوداتل، بل هي امتداد لمسار طويل من العمل الإقليمي المشترك.

سونا