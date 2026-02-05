الولاية الشمالية تضع ترتيبات لترحيل الاجانب المخالفين

ترأس أمين عام حكومة الولاية الشمالية، الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، رئيس اللجنة العليا لضبط الوجود الأجنبي بالولاية، اليوم بدنقلا اجتماع اللجنة العليا، بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة سير العمل في عمليات ترحيل الأجانب المخالفين.

وتناول الاجتماع تقييم أداء لجنة الترحيل خلال المرحلة السابقة، واستعراض الترتيبات والخطط الموضوعة لمواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم وضبط الوجود الأجنبي بالولاية.

وأوضح الأستاذ حسن آدم حسن هارون، رئيس لجنة الترحيل باللجنة العليا، أنه تم تقديم تنوير شامل حول مجمل أعمال لجنة الترحيل، مؤكّدًا الجاهزية التامة لمواصلة عمليات ترحيل الأجانب الموجودين بالولاية بطرق غير شرعية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ عمليات ترحيل واسعة تشمل الشريط الشمالي بمحليات البرقيق ودلقو وحلفا، في إطار تعزيز الأمن وبسط هيبة الدولة وتطبيق القانون.

سونا