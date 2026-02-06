وزير الصحة يخاطب ختام اجتماع مديري تعزيز الصحة بالولايات

اختتمت إدارة تعزيز الصحة الاتحادية، الاربعاء، بالقاعة الكبرى بمقر الوزارة بالخرطوم، فعاليات الاجتماع التقييمي التخطيطي السنوي لمديري تعزيز الصحة بالولايات، بتشريف الوزير بروفيسور هيثم محمد ابراهيم.

وهنأ الوزير، إدارة التعزيز على عقد الاجتماع وختامه، موجها بان يكون التعزيز جزء لايتجزأ من حياة المعزز، فيما اشاد بالجهود المبذولة من العاملين بادارات تعزيز الصحة بالمركز والولايات، و مقدما شكرآ خاصة للخبير الوطني د. نجوى يحيى، بالإضافة إلى الشركاء من اليونسيف، وصندوق إعانة المرضى ومنظمة اضافة.