قائد سيطرة الشمالية يؤكد اكتمال تجهيزات قطاع الدبة

أكد قائد سيطرة الولاية الشمالية اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري، اكتمال تجهيز قيادة وسيطرة قطاع الدبة العملياتي بأحدث الأجهزة والإمكانات الفنية، واصفًا الخطوة بأنها تمثل إنجازًا كبيرًا يعزز العمل العملياتي ويواكب متطلبات المرحلة.

وأوضح الساعوري خلال مخاطبته الاربعاء فعالية افتتاح هيئة السيطرة بقطاع الدبة ومستشفى الدبة العسكري، أن الفرقة 19 مشاة تعمل على تطوير جميع القطاعات العملياتية، مشيرًا إلى أن العمل يجري وفق رؤية متكاملة لتأمين الولاية ودعم الاستقرار.

وأضاف أن المستشفى العسكري بالقطاع جرى تحويله وتجهيزه ليقدم خدماته للعسكريين والمدنيين على حد سواء، مؤكدًا وضع الأساس لخدمة شاملة للجميع، مع التعهد بالوقوف على النواقص ومعالجتها.

وفي السياق ذاته، أكد قائد الفرقة 19 اللواء الركن طارق سعود، أن معركة الكرامة أسهمت في زيادة قوة وقدرات القوات المسلحة وتطورها المستمر، مشيرًا إلى اكتمال تجهيز قيادة وسيطرة قطاع الدبة بأحدث الإمكانات والأجهزة، واعتبارها إضافة نوعية للولاية الشمالية وللفرقة 19 مشاة.

وأضاف سعود أن القوات ظلت تزداد قوة وثباتًا يومًا بعد يوم، لافتًا إلى أن المواقع الدفاعية الخارجية بالقطاع جرى تجهيزها وتأمينها بصورة محكمة، بما في ذلك تأمين الحدود الغربية للولاية.

كما أعلن افتتاح المستشفى العسكري بقطاع الدبة، موضحًا أنه مزود بأجهزة حديثة، مع السعي لاستكمال بعض النواقص البسيطة.

وأشاد قائد الفرقة 19 مشاة بالدعم الكبير الذي قدمته حكومة الولاية الشمالية للفرقة، مثمنًا دور والي الولاية ووزارة المالية، كما وجه إشادة خاصة لقائد قطاع الدبة وضباطه وجنوده، ولكل من أسهم في تحقيق هذه الإنجازات، مجددًا التأكيد على شعار (جيش واحد.. شعب واحد).