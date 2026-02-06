سياسية
وزير الثقافة والإعلام بنهر النيل يوجه بتفعيل الكيانات الثقافية والمنصات الإعلامية
اطلع وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بولاية نهر النيل، الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، على مجمل الأداء للإدارة العامة للثقافة والإعلام والاتصالات بمحلية البحيرة، وذلك لدى لقائه بمكتبه الاربعاء الأستاذ حسن ابوحجل، مدير إدارة الثقافة والإعلام بالمحلية.
وأشاد السيد الوزير بالجهود التي تبذلها الإدارة بالمحلية، مشيراً إلى تغطية شبكة الاتصالات كل أنحاء المحلية.
وأكد الشريف سعي الوزارة لاستكمال التغطية الشاملة لكافة المناطق خدمةً لإنسان المحلية وتسهيلاً لسبل التواصل.
وثمن الوزير الدور الوطني الكبير للكيانات الثقافية بالمحلية، والتي ظلت سنداً قوياً لكافة برامج التعبئة والاستنفار وإسناد القوات المسلحة، موجهاً بضرورة حصر الأدباء والمبدعين والكيانات الثقافية وتفعيل دورهم في إحياء الليالي الثقافية والوطنية.
وشدد السيد الوزير على أهمية تفعيل المنصات الإعلامية الخاصة بالمحلية، والتركيز على التغطية الإخبارية الاحترافية التي تعكس جهود المحلية ووحداتها الإدارية في كافة محاور الخدمات والتنمية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب رسالة إعلامية قوية ومواكبة، خاصة وأن البحيرة تعد من المحليات الاستراتيجية التي يُعول عليها في المشروعات التنموية الكبرى.
سونا