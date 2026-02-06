وزير الثقافة والإعلام بنهر النيل يوجه بتفعيل الكيانات الثقافية والمنصات الإعلامية

اطلع وزير الثقافة والإعلام والاتصالات بولاية نهر النيل، الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، على مجمل الأداء للإدارة العامة للثقافة والإعلام والاتصالات بمحلية البحيرة، وذلك لدى لقائه بمكتبه الاربعاء الأستاذ حسن ابوحجل، مدير إدارة الثقافة والإعلام بالمحلية.

وأشاد السيد الوزير بالجهود التي تبذلها الإدارة بالمحلية، مشيراً إلى تغطية شبكة الاتصالات كل أنحاء المحلية.

وأكد الشريف سعي الوزارة لاستكمال التغطية الشاملة لكافة المناطق خدمةً لإنسان المحلية وتسهيلاً لسبل التواصل.

وثمن الوزير الدور الوطني الكبير للكيانات الثقافية بالمحلية، والتي ظلت سنداً قوياً لكافة برامج التعبئة والاستنفار وإسناد القوات المسلحة، موجهاً بضرورة حصر الأدباء والمبدعين والكيانات الثقافية وتفعيل دورهم في إحياء الليالي الثقافية والوطنية.