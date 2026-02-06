عودة المؤسسات الإعلامية والثقافية إلى العاصمة الخرطوم.. خطوة نحو التعافي والتلاحم المجتمعي

في إطار التعافي الذي تشهده العاصمة القومية الخرطوم، تستعد قناة النيل الأزرق للعودة إلى البث من جديد ومع بداية شهر رمضان المبارك، ومن داخل مدينة أم درمان، مواصلة رسالتها الإعلامية والثقافية المشهودة، وللانضمام بذلك إلى غيرها من القنوات التي سبقت في استئناف نشاطها دعماً للعملية الإعلامية الوطنية من داخل العاصمة الخرطوم.

وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تشجع هذه الخطوة، وتؤكد دعمها الكامل لعودة جميع المؤسسات الإعلامية والثقافية والفنية لأداء دورها الوطني، ودعم كل من يقدم صورة حقيقية عن السودان، ويعكس الواقع ويعزز الثقة بين المواطنين.

وفي هذا الإطار، تمثل عودة قناة النيل الأزرق دعماً مهماً لجهود إعادة الإعمار والتعافي المجتمعي، لما للإعلام من دور محوري في نقل الواقع بموضوعية، وتعزيز الروح الوطنية وقيم التكافل والتراحم والتضامن، من خلال تقديم برامج مسؤولة ومهنية تخدم مختلف شرائح المجتمع، إلى جانب ترسيخ خطاب وطني جامع يقوم على نبذ القبلية والجهوية، وتعزيز التعايش السلمي، وإبراز روح الوحدة والدور الثقافي والاجتماعي لمكونات الشعب السوداني كافة.

وتأتي هذه الخطوة في وقتها المناسب وضمن رؤية واسعة لتعزيز روح الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، كشراكة تحمل دوراً ورسالة وطنية تسهم في دعم الاستقرار، والمشاركة الفاعلة في جهود التعافي وبناء التماسك المجتمعي.

كما تشكل هذه المناسبة فرصة لدعوة جميع المؤسسات والأفراد للاضطلاع بدورهم في محاربة خطاب الكراهية، وبث الأمل في نفوس المواطنين، وتعزيز الوعي الاجتماعي في مرحلة التعافي وإعادة البناء، ونشر قيم السلام والمحبة والتضامن والوحدة الوطنية.

خالد الإعيسر

وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار

الجمعة 6 فبراير 2026م

سونا