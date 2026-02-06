نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تزور الصندوق القومي للإمدادات الطبية

زارت السيدة سورايوخون بزروكوفا، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالخرطوم اليوم، حيث التقت بالسيد المدير العام للصندوق د. بدر الدين محمد أحمد الجزولي، وذلك في إطار الوقوف على الأوضاع الراهنة للمؤسسات الصحية بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب، وبحث سبل الدعم والتعاون خلال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وخلال اللقاء، قدّم المدير العام للصندوق تنويراً شاملاً حول حجم الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية للصندوق، بما في ذلك المخازن، والمرافق التشغيلية، والأنظمة الفنية، وما ترتب على ذلك من تحديات أثّرت بصورة مباشرة على سلاسل الإمداد الدوائي وتوفير الأدوية المنقذة للحياة للمواطنين.

وأوضح د. بدر الدين أن الصندوق وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار والتأهيل، ترتكز على إعادة تأهيل المخازن والمقار المتضررة، واستعادة الأنظمة التشغيلية، وتعزيز القدرات الفنية واللوجستية، إلى جانب إدخال حلول الطاقة البديلة لضمان استمرارية العمل، خاصة في حفظ الأدوية واللقاحات التي تتطلب تبريداً مستمراً.

كما أشار إلى الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق القومي للإمدادات الطبية في تأمين الدواء على مستوى البلاد، مؤكداً أهمية الشراكات مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم جهود التعافي، وبناء نظام إمداد دوائي أكثر مرونة وقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات.

من جانبها، أكدت السيدة سورايوخون بزروكوفا اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم القطاع الصحي في السودان، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل إدارة الصندوق والعاملين فيه رغم الظروف الاستثنائية، ومجددة التزام البرنامج بمواصلة التنسيق والتعاون لدعم خطط إعادة الإعمار وتعزيز استدامة الخدمات الصحية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوقوف على احتياجات المؤسسات الوطنية، ودعم جهود التعافي المبكر وإعادة البناء في السودان.

