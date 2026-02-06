مبادرة من الثروة الحيوانية والسمكية لبناء القدرات للعائدين الى الخرطوم

قال وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التيجاني المنصوري إن الوزارة جهزت (حزم) للأسر النازحة العائدة الى الخرطوم خلال الاشهر المقبلة وهي مبادرة تسمى الأسر المنتجة لبناء القدرات.

وأضاف الوزير في حوار ينشر لاحقا أن المبادرة تقدم فيها محاضرات لاكتساب مهارات وتدريب للأسر العائدة على تربية الماعز ومنتجات الألبان والدواجن والمناحل والاستزراع السمكي والزراعة المنزلية.

واشار المنصوري الى أن المبادرة بدأت في العام 2018 قبل الحرب بمجموعة واحدة بها 850 الى 1200 فرد حيث وصلت حاليا إلى 21 مجموعة، وقال “طلبت من السودانيين في بلاد المهجر للتبرع بإقامة محاضرات لتدريب الأسر لتعليم مهارات مختلفة في منتجات قطاع الثروة الحيوانية”. واضاف أن المجموعات انبثقت منها مبادرة (نساء قادرات).

وقال إنه طلب من منظمة الزراعة والاغذية العالمية (فاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية ومجموعة الصادرات دعم للأسر المنتجة لتخفيف أعباء المعيشة والعيش الكريم لهم.

وأعلن الوزير عن انشاء جمعيات تعاونية لتربية الأبقار وإنتاج اللحوم والألبان والبيض وخراف الأضحية.

سونا