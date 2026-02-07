نوارة توجّه بتحديد الأولويات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص والمنظمات فيما يلي تهيئة البيئة التعليمية بولاية الخرطوم

رأست عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، الخميس، بأمانة حكومة ولاية الخرطوم اجتماع لجنة دعم وإسناد التعليم بالولاية بحضور وزير التعليم والتربية الوطنية الاتحادي التهامي الزين حجر، ووالي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، في إطار جهود اللجنة العليا لتهيئة البيئة لتشجيع عودة المواطنين للولاية.

ووجّهت عضو مجلس السيادة بحصر المدارس وتحديد حجم الاحتياجات اللازمة فيما يلي الإجلاس والكتاب المدرسي وعدد المعلمين.

وشددت على أهمية تحديد الأولويات والتنسيق المشترك بين وزارة التعليم الإتحادية ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص والمنظمات للتوصل إلى اتفاق واضح حول حجم الدعم وزمانه المطلوب.

وأوضح وزير التعليم والتربية الوطنية، رئيس اللجنة د. التهامي الزين حجر، في تصريح صحفي أن العمل يجري عبر أربعة محاور رئيسية تشمل: توفير الإجلاس، والكتاب المدرسي، وسد النقص في المعلمين، وصيانة وتأهيل المدارس لمقابلة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب.

وقال سيادته إنه تم خلال الاجتماع توجيه المدراء التنفيذيين بحصر المدارس التي تحتاج إلى إعادة إعمار وصيانة وأن الاجتماع أمّن على ضرورة مشاركة القطاع الخاص والجهد الشعبي.