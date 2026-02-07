وزير الدولة بالمالية يلتقي وفد خبراء مجلس الأمن الخاص بالقرار 1591 ويؤكد الإلتزام بتنفيذ القرار

رحب السيد وزير الدولة بالمالية مستشار محمد نور عبد الدائم، بوفد خبراء مجلس الأمن الخاص بتنفيذ القرار 1591، وأهمية الارتباط المتواصل، واكد سيادته على التزام الدولة ووزارة المالية بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591 .

ودعا الوفد إلى تحري الدقة والموضوعية والمهنية التامة في إعداد التقرير عن مخرجات تنفيذ القرار كما شدد على ضرورة تفعيل القرار من كل الجهات بما فيها لجنة الخبراء الواجب عليها تقديم توصيات بفرض عقوبات على شبكات الدعم والتمويل المالي وتوفير ممرات أمنه وصحية لتقديم الدعم.

كما أكد التزام وزارة المالية بتقديم الدعم والعون اللازم من غذاء ومأوى وتوفير إحتياجات النازحين في دارفور وحظر الأصول وتجميد حسابات الجهات المحظورة .