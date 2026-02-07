النيل الأزرق: مخيم علاجي مجاني لنازحي محافظة التضامن بمعسكر الكرامة 4

شهدت محافظة التضامن، الجمعة، انطلاق مخيم الشركاء المجاني لنازحي محافظة التضامن (المنطقة الغربية) بمعسكر الكرامة (4) بشراكة بين (وزارة الصحة – التأمين الصحي – مستشفى الشرطة الدمازين – كلية البحرين – جامعة العلوم الصحية – ديوان الزكاة)، تحت شعار (ستظلون في القلب دائماً)، ويستمر ليومين.

وحضر المخيم الأستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة بالإقليم، ممثل الحاكم، واللواء شرطة محمود محمد علي، مدير الشرطة بالإقليم، والأستاذ فرح كباس محافظ محافظة التضامن، إلى جانب عدد من القيادات والرموز.

ويشتمل المخيم على عيادات الاختصاصيين والأطباء العموميين، وصيدلية مجانية متكاملة، ومعمل مختبرات طبية، وخدمات التمريض، بجانب الختان الجماعي للأطفال، ودورات تدريبية، وعيادات الصحة النفسية والتغذية والصحة الإنجابية، بالإضافة للبرنامج الترفيهي واللقاء الجماهيري.

وجدد اللواء شرطة محمود محمد علي مدير شرطة إقليم النيل الأزرق، خلال لقاء جماهيري ضمن فعاليات المخيم، استعداد شرطة الإقليم للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الأيام العلاجية بكافة ربوع محافظة التضامن (المنطقة الغربية)، مشيداً بجهود وزارة الصحة بالإقليم والتأمين الصحي والمؤسسات الصحية الأخرى والجامعات والكليات.