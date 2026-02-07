منظمة الصحة العالمية تشيد بجهود السودان في توفير الخدمات الصحية رغم ظروف الحرب

أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم قيبرياسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالجهود التي بذلتها الحكومة السودانية “في توفير الخدمات الصحية والسيطرة على تفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، على الرغم من التحديات القائمة”.

وكتب الدكتور تيدروس عقب زيارة البروفيسور كامل إدريس، رئيس وزراء السودان، لمقر منظمة الصحة العالمية بجنيف عن تقديره لهذه الزيارة والاجتماعات التي عقدت بين الجانبين والتي تناولت مبادرة رئيس الوزراء للسلام التي طرحها رئيس الوزراء أبان جلسة مجلس الأمن حول السودان والتي وجدت ترحيباً وقبولاً إقليمياً ودولياً.

وقال المسئول الأممي في حسابه على منصة إكس “إن مبادرة رئيس الوزراء للسلام حيوية لإنهاء العنف، وحماية المدنيين، والحفاظ على السلام والأمن.”

وأضاف “أشيد بجهود الحكومة في توفير الخدمات الصحية والسيطرة على تفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة وشلل الأطفال، على الرغم من التحديات القائمة.”

وأشار إلى أنه ناقش مع رئيس الوزراء كيفية وسبل ضمان وصول المساعدات؛ وحماية العاملين الصحيين والمرضى، والمرافق الصحية، والأصول؛ وإعادة بناء النظام الصحي.