والي سنار بالانابة يدشن سلة رمضان للعاملين

دشن والي ولاية سنار بالإنابة أمين عام الحكومة مجدي برير اليوم بسنجة مشروع سلة رمضان المبارك للعام 1447هـ المخصصة للعاملين بالولاية، والتي تأتي برعاية كريمة من السيد الوالي وإشراف مباشر من وزير المالية الولائي وبالشراكة مع بنك أمدرمان الوطني .

وذلك بحضور وزير المالية د. محجوب محمد أحمد ورئيس المقاومة الشعبية والاستنفار بالولاية اللواء ركن معاش النور عبد الرحمن سعيد والمدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبد الله ناصر ورئيس إتحاد عمال الولاية إبراهيم محمد علي المدني.

وحيا مجدي انتصارات القوات المسلحة في كافة المحاور بدارفور وكردفان والنيل الأزرق، مشيداً بعودة اتحاد عمال سنار بقوة .

ودعا برير إلى توطين النفوس ونبذ خطاب الكراهية والحقد، مؤكداً أن الولاية تمضي بنقاء وترابط.

وبشر أمين عام الحكومة المواطنين والعمال بأن الأسواق ستعمل بكامل طاقتها حتى يوم الجمعة خلال شهر رمضان المعظم.

من جهته أكد رئيس إتحاد عمال الولاية أن الاتحاد وضع الجودة والمواصفات كشرط أساسي لضمان حقوق العمال، مشيراً إلى أن السلة تستهدف (25) ألف عاملاً، وتتكون من أربع سلع أساسية بجودة عالية تشمل (جوال سكر كنانة زنة 50 كيلو، 2 قارورة زيت زنة الواحدة منها 4 لتر، 2 باكت دقيق سيقا، وكرتونة صابون زنة 180 جرام) .

وأعلن رئيس الإتحاد عن بشرى للعاملين تمثلت في تحمل الولاية لأرباح البنك مما أدى لخفض قيمة القسط الشهري للعاملين من (42) ألف جنيه إلى (33) ألف جنيه فقط.

وأعرب المدني عن شكره لوالي سنار ووزير المالية المشرف على المشروع، كاشفاً عن دخول (60) ألف جنيه لهذا العام كبدل وجبة للعاملين والتي بدأ صرفها بالفعل لتعزيز قدرتهم الشرائية .

سونا