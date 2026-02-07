الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء: 18 فبراير أول أيام شهر رمضان

أصدرت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء بيانا السبت أوضحت فيه أن حدوث الاقتران المقبل للقمر سيتم حوالي الساعة 2:01 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026 م وهو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض فيكون القمر قد أكمل دورته لشهر شعبان ودخل في دورة شهر رمضان في السودان .

وأوضح البيان إنه في البلدان التي تعمد المعرفة العلمية ودخول الشهر على هذه الأسس يكون يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 م أول أيام شهر رمضان المعظم .