لجنة الموسم الشتوي بوزارة الزراعة بالخرطوم تبحث البرامج المتفق عليها مع الفاو

عقدت لجنة الموسم الشتوي اجتماعًا برئاسة د. سر الختم فضل المولى عبد اللطيف المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري، اليوم، ضم مساعدي المدير العام ورؤساء القطاعات بالوزارة.

واستعرض الاجتماع ما تم خلال الموسم الشتوي الحالي وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع منظمة الفاو والمنظمات الأخرى الخاصة بدعم القطاعين الزراعي والحيواني.

أشارت التقارير المقدمة من القطاعات الثلاثة إلى تكوين أتيام للحصر الزراعي بمحليات الولاية عبر استمارات، إلى جانب برامج دعم الجمعيات التعاونية بالآليات لفتح الترع والقنوات وتطهيرها من الحشائش وأشجار المسكيت، وتسليم بعضها طلمبات للري وتأهيل المشاريع الزراعية وتوفير الشتول عبر المشاتل ومشروع الشعب الزراعي، إضافة إلى محاربة الآفات الزراعية.

كما تم تدشين مشاريع الطاقة الشمسية البالغ عددها 15 مشروعًا التي نفذتها منظمة صدقات بإشراف الوزارة ودعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في عدد من مناطق شرق النيل والعيلفون، وتوزيع البذور المقدمة من منظمة الفاو وساحل سودان.

كذلك اشتمل الحصر على البيوت المحمية والزراعة العضوية والإرشاد والتدريب.

وفي مجال الثروة الحيوانية، تم تنفيذ برنامج التطعيم من الأمراض وعلاج 60 ألف حالة مرضية بجانب برامج إرشادية ولقاءات مع المنتجين، وذلك ضمن الاتفاق الموقع مع منظمة الفاو.

من ناحيته، أكد المدير العام على أهمية استمرار برنامج الحصر الزراعي وتصحيح مسار بعض المنظمات الوطنية في تعاونها مع الوزارة لاحقًا.