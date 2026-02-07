المقاومة الشعبية بجنوب كردفان تؤكد اصطفافها مع القوات المسلحة

أكد العميد ركن (معاش) الشيخ الفكي بوش رئيس لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية جنوب كردفان أن المقاومة الشعبية بجنوب كردفان ستظل سندًا وعضدًا للقوات المسلحة ومصطفين حولها.

وهنأ الفكي بوش في تصريح ل(سونا) مواطني كادقلي والدلنج على ثباتهم وصمودهم طيلة فترة الحصار المفروض من مليشيا أسرة دقلو الإرهابية والحركة الشعبية، مبينًا أن ذلك يؤكد تمسكهم بأرضهم.

وأوضح أن دور المقاومة الشعبية بجنوب كردفان يتمثل في إسناد ودعم القوات المسلحة بالرجال للمشاركة في مسارح العمليات بالإضافة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الولاية ودعم القوات المسلحة بالقوافل، بالإضافة إلى تشكيل جبهة وطنية تلاحمية مع القوات المسلحة للدفاع عن الأرض والعرض بجانب تقديم الخدمات والمساهمة في حل النزعات الاجتماعية والقبلية وإجهاض خطاب الكراهية والتوعية الإعلامية والتعبئة العامة للمجتمع بالروح الوطنية.

وأشار الفكي بوش إلى أن فك حصار الدلنج وكادقلي يعتبر تحولًا كبيرًا في الولاية وإنهاء العزلة التي استمرت لأكثر من عامين، وأثنى على جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمشتركة في فتح الطرق وتأمينها ما يسهل توصيل المساعدات الإنسانية فضلًا عن تسهيل حركة المواطنين والتجار وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وقراهم.

وأكد أن الحصار طيلة الفترة الماضية أدى إلى انعدام الخدمات الضرورية من الأدوية والمواد الغذائية.

وحيا الفكي شهداء القوات المسلحة، متمنيًا عاجل الشفاء للجرحى والمصابين وفك الأسرى.