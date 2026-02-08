مدرسة بيت المال الثانوية تكرم الطالب محمد ابوعاقلة مذيع المستقبل

فى جو يكسو ه الفرحه وروح تنم بمستقبل وإعد تحتفى مدرسة بيت المال الثانوية بنين يوم الخميس الخامس من شهر فبراير للعام٢٠٢٦م بتفوق الطالب محمد ابوعاقلة الذي نال المرتبه الأولى بين الطلاب المذيعين على مستوى مدارس ولاية الخرطوم فى منافسات احتفالات الدورة المدرسية رقم (٤٠) تحت شعار *فاشر السلطان نبض السودان* التى انتظمت مؤخرا بمدارس الولاية وشرف البرنامج الأستاذ *الخير القطبى* مدير المرحلة الثانوية بالمحلية الذى خاطب الحضور مبين مقدرة وكفاءة الطالب الإذاعية مشيرا بأنه مشروع لاذاعى وإعد باذن الله واعرب عن شكرة وامتنان لأسرة المدرسة التى رعت الطالب وعن دورهم الكبير فى تمنية موهبته واثنى على البرنامج ومايدل عليه من معانى كبيرة فى نفوس الطلاب وايضا شرف الحضور مدير الأنشطة المدرسية بالمرحلة الثانوية الأستاذ *سيف البدرى* واركان حربه ورئيس المجلس التربوي الذى أفاد مدير المدرسه بدعمه المتواصل للمدرسة فى كل الجوانب وحضور أسرة المحتفى به ذان الاحتفائيه اشراقا بجوا من الترابط الأسرى بين المدرسة وأسر طلابها وفى الختام تمنى الجميع للمحتفى به مذيد من التفوق والإبداع

الأنشطة المدرسية ثانوي امدرمان.

سونا